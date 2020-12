Corona-Fall in Flammersfeld: Pandemie trifft weitere Schule

22 Corona-Neuinfektionen hat das Kreisgesundheitsamt am Freitag, Stand 14.30 Uhr, im Kreis Altenkirchen gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt damit auf 1109. Aktuell sind 140 Menschen positiv getestet, 954 geheilt. Verwirrung gibt es um die Sieben-Tage-Inzidenz, die der Kreis aktuell mit 83,9 angibt, während das Landesuntersuchungsamt sie mit 78,4 ausweist. Zudem gibt es einen weiteren Corona-Fall an einer Schule.

Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz laut Kreis noch bei 124,5 gelegen. „Die Inzidenz wurde in den letzten Tagen vom Robert-Koch-Institut und vom Landesuntersuchungsamt nicht durchgehend aktualisiert, weshalb es zeitweise zu erheblichen Abweichungen kam. Darüber hinaus gibt es immer geringe Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Meldezeitpunkte bei Kreis, Land und Bund“, heißt es dazu aus dem Kreishaus.

Unterdessen ist mit der Raiffeisen-Grundschule Flammersfeld eine weitere Schule mit derzeit einem Corona-Fall in der Schülerschaft von der Pandemie betroffen. An der Martin-Luther-Grundschule in Betzdorf stehen 18 Kinder unter Quarantäne, sie werden getestet. Zudem gibt es aktuell beim Pflegedorf der Lebenshilfe in Flammersfeld einen positiven Fall unter den Beschäftigten. Hier wurden jeweils rund 35 Mitarbeiter und Bewohner getestet.

So verteilen sich die Infizierten auf die Verbandsgemeinden: