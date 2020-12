Hamm

Die Nachricht dürfte am späten Donnerstagnachmittag für einigen Wirbel in Hamm und Umgebung gesorgt haben: Eine Schülerin der Klassenstufe 12, die am Montag zum Schulstart noch den Unterricht besucht hatte, war positiv auf Corona getestet worden. Wie stark die Auswirkungen auf den Schulbetrieb sind, hängt nun von den Tests im Umfeld des Mädchens ab.