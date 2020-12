Kreis Altenkirchen Corona-Bilanz im Kreis Altenkirchen: 41 neue Fälle über die Festtage Nach den Weihnachtsfeiertagen verzeichnet die Kreisverwaltung Altenkirchen seit dem 23. Dezember 41 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Mit Stand von Sonntagnachmittag (27.

Dezember, 15 Uhr) gibt das Kreishaus die Zahl aller seit März positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen im Kreis mit 1676 an. Aktuell sind 166 Personen infiziert, 1488 geheilt, insgesamt 22 sind verstorben. 19 Personen aus dem AK-Land werden derzeit stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen wird vom Landesuntersuchungsamt mit 55,1 angegeben, der Wert für ganz Rheinland-Pfalz liegt bei 122,7. Seit dem gestrigen Sonntag laufen in Rheinland-Pfalz in elf Landkreisen und kreisfreien Städten mit höheren Inzidenzen erste Impfungen in Senioreneinrichtungen durch mobile Teams des Deutschen Roten Kreuzes.