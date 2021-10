Corona-Alarm im Kreis Siegen-Wittgenstein: 14 positive Tests nach Kindermusical

Die Aufführung des Kindermusicals „Petrus“ am Samstag, 23. Oktober, in der Bismarckhalle in Siegen-Weidenau hat bislang 14 positive PCR-Tests nach sich gezogen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung in Siegen hervor.

Demnach wirkten bei der Veranstaltung fast 100 Kinder und Jugendliche mit, die Zuschauerzahl wird auf 300 geschätzt, wahrscheinlich größtenteils aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis der Kinder. Die Teilnehmer und Zuschauer kamen aus verschiedenen Regionen von Nordrhein-Westfalen. Am Montag, 24. Oktober, war ein erster Schnelltest bei einem der Mitwirkenden positiv ausgefallen. Inzwischen sind 14 positive Fälle registriert, wovon zwei betroffene Personen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein kommen, so die Verwaltung. Weitere positive Schnelltests müssten noch durch PCR-Untersuchungen überprüft werden. Das Kreisgesundheitsamt weist darauf hin, dass man erst am Mittwoch von diesen Fällen erfahren habe. Insgesamt hätten 14 Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein an dem Musical teilgenommen. Die in der Kontaktliste registrierten Familien seien inzwischen kontaktiert und nach möglichen weiteren Zuschauern oder Kontaktpersonen befragt worden, heißt es weiter.