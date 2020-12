Kreis Altenkirchen

Montagabend, 18.20 Uhr. Im Untergeschoss des Altenkirchener Kreishauses ist der Kurs „Niederländisch für Anfänger“ schon fast vollständig versammelt, während Leiter Huub Hilgenberg noch ein paar Unterrichtsunterlagen sortiert. Einige Minuten später geht es los: „Wer hat bereits ein wenig zu niederländischen Zeitungen recherchiert?“ Hilgenberg kommuniziert zum größten Teil in seiner Muttersprache, denn er möchte seine Schüler von Beginn an so intensiv wie möglich ins Thema hineinziehen.