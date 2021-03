Plus Kreis Altenkirchen

Corona: Zwei weitere Todesfälle im Kreis Altenkirchen

Seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr hat es im AK-Land 3001 laborbestätigte Infektionen gegeben. Das berichtet die Kreisverwaltung. Binnen eines Tages sind demnach bis Mittwoch, 15.30 Uhr, 32 neue Fälle hinzugekommen. Die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen steigt auf insgesamt 75. In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist eine 94-jährige Frau gestorben, in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain ein 54-jähriger Mann. Geheilt sind inzwischen 2316 Personen, stationär behandelt werden 35 Menschen aus dem Kreis. Aktuell sind insgesamt 610 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei 384 liegt die britische Mutation vor, in zwei Fällen wurde die südafrikanische Mutation nachgewiesen. In 84 Fällen finden noch Untersuchungen auf Mutationen statt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz innerhalb eines Tages von 130,4 auf 135,1. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Mittwoch 468 Impfungen statt. Bei bislang 8023 Erst- und 2074 Zweitimpfungen wurde die Nadel damit seit dem 7. Januar mehr als 10 000 mal angesetzt.