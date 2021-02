Corona: Zahl der Mutationen steigt im Kreis Altenkirchen auf 40

Nach festgestellten Infektionen in den Kindertagesstätten Etzbach und Horhausen laufen jeweils umfangreiche Tests. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz meldet die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis mit Stand von Mittwochnachmittag bei 57,5. Am Dienstag lag der Wert noch bei 63,7. Die Inzidenz für ganz Rheinland-Pfalz stieg binnen 24 Stunden von 45,3 auf 45,9. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Mittwoch rund 380 Erstimpfungen statt. Die aktuelle Bilanz hier lautet 2591 Erst- und 1906 Zweitimpfungen.

Und so verteilen sich die 2338 Infektionen seit Mitte März auf die Verbandsgemeinden im Kreis: