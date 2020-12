Corona: Vier neue Infektionen im Kreis Altenkirchen, Zahl der Geheilten jetzt vierstellig

Kreis Altenkirchen

Zu Beginn der Woche gibt es nur wenig Bewegung in der Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen: Am Montag (Stand 14 Uhr) meldet das Kreisgesundheitsamt vier neue Positivfälle im Vergleich zu Sonntag. Die Gesamtzahl aller seit März positiv Getesteten liegt damit bei 1150. Aktuell sind 130 Menschen positiv getestet, 12 von ihnen sind in stationärer Behandlung. Die Zahl der Geheilten ist mit 1004 jetzt vierstellig. 16 Menschen starben im Zuge der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet, liegt fürs AK-Land laut Landesuntersuchungsamt am Montagnachmittag bei 83,8, Tags zuvor betrug der Wert noch 98,8. der Wert für ganz Rheinland-Pfalz liegt aktuell bei 120,0.