In einem offenen Brief bringt der Kinderschutzdienst des Kreises Altenkirchen seine Anerkennung zum Ausdruck, wie Kinder und Jugendliche die Pandemie mit all ihren Einschränkungen meistern. Vor allen Dingen die Lockdowns seien für die Familien eine Zeit der Entbehrungen und Herausforderungen gewesen.