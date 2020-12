Corona stoppt Tradition: Bindweider Bergkapelle sagt Weihnachtsschicht ab

Malberg

Die Bindweider Bergkapelle 1876 mit ihrem Vereinssitz in Malberg würde sehr gern mit ihrer bergmännischen Weihnachtsschicht zum vierten Advent in ein besonderes Jahr überleiten. Doch es kommt derzeit wegen Corona ganz anders, wie es jetzt Vorsitzender Bernhard Vogel im Gespräch mit der Rhein-Zeitung sagte: „Im Jahr 2021 stehen die Feiern zu unserem 145-jährigen Bestehen an, doch die schwierige Lage macht uns einen Strich durch die Rechnung“. Zunächst ist die bergmännische Weihnachtsschicht abgesagt, die gemäß lebendigem Brauchtum als letzte Grubeneinfahrt des Jahres mit festlichem Gottesdienst sowie Geselligkeit, Musik und Gesang auf dem Kirchplatz stattfände. Damit erinnern die Aktiven seit Jahren an unzählige Vorfahren, die im Banne von Erz und Eisen den Grundstein für den heutigen bescheidenen Wohlstand gelegt haben. Viele der alten „Erzväter“ haben ihr Schaffen mit Gesundheit und Leben bezahlt.