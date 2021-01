Corona stoppt die Narren: Für die KG Herdorf ist jetzt schon Aschermittwoch

Herdorf

Ein Karnevalsprinz, der eine weitere Session regieren darf, Tanzgruppen im Hometraining und ohne Uniformen – die KG Herdorf erlebt die wohl merkwürdigste Session ihrer langen Vereinsgeschichte. Doch an einer Tradition halten die Jecken aus dem Städtchen fest: Sie haben allen Widrigkeiten zum Trotz ihren traditionellen Narrenspiegel veröffentlicht – eine Corona-Sonderausgabe. „Wir wollen der durch die Pandemiebestimmungen ausgefallenen Session trotzen und zeigen, dass wir noch da und präsent sind“, sagt Pressewart Michael Beel. Leicht war es nicht, die Seiten zu füllen: „Ich habe nicht viele Geschichten bekommen.“ Die Kreativität der einzelnen Gruppen war gefragt. Ob Polka, Jugend oder Showtanzteam – alle haben sich zu Wort gemeldet und in eigenen Kapiteln geschildert, wie es ihnen in den vergangenen Monaten so ergangen ist.