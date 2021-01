Kreis Altenkirchen

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Altenkirchen fällt unter 50er-Marke

16 Neuinfektionen, ein weiterer Todesfall und eine stetig sinkende Inzidenz – das sind die Eckpunkte der Corona-Bilanz im Kreis Altenkirchen am Sonntag, Stand 13.30 Uhr. Nach Auskunft der Kreisverwaltung ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die für den Kreis ist laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz am Wochenende auf 48,1 gefallen – und damit unter die 50er-Marke, die die Grenze zwischen den Stufen „orange“ und „rot“ markiert. Am Freitag hatte der Wert noch bei 52,0 gelegen. In ganz Rheinland-Pfalz sank die Inzidenz im gleichen Zeitraum von 100,1 auf 98,8.