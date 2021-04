Corona: Schnell-Teststelle in Kirchen erweitert Öffnungszeiten

Ab Dienstag, 13. April, werden die Öffnungszeiten der Corona-Schnellteststelle in Kirchen, Parkdeck Lindenstraße, stark erweitert. So wird auch Berufstätigen eine bessere Testmöglichkeit eingeräumt.

Die neuen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag sowie an einem Feiertag von 10 Uhr bis 14 Uhr. Ein Hinweis: Getestet werden in der Schnellteststelle ausschließlich Menschen ohne Krankheitssymptome. Menschen mit Krankheitssymptomen, positiv getestete Corona-Patienten oder Menschen in häuslicher Isolierung werden über die Hausärzte, über das Gesundheitsamt oder über die Hotline 116 117 getestet.