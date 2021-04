Gebhardshain/Betzdorf

Corona: Rathaus Gebhardshain dicht

Ab Dienstag bleibt das Rathaus in Gebhardshain erst einmal für Besucher geschlossen. Denn dort gibt es im Bereich des Bauamtes einen Coronaausbruch, wie Büroleiter Christoph Weber (VG Verwaltung Betzdorf-Gebhardshain) am Samstag, 3. April, informierte. Sechs Mitarbeiter wurden positiv getestet. In der Bauabteilung gibt es rund ein Dutzend Beschäftigte. Weitere Testungen laufen. Ergebnisse lagen am Samstag noch nicht vor.