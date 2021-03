Im Kreis Altenkirchen gibt es in Sachen Corona vorerst keine Lockerungen. Regelungen auf Landesebene gelten hier nicht. Am Sonntag gab es dazu eine Allgemeinverfügung des Kreises. In der Kurzfassung bedeutet dies, dass wegen der über 100 liegenden Inzidenz eigentlich weiter gilt, was im Kreis seit dem vergangenen Donnerstag geregelt war.