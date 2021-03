Am harten Corona-Lockdown im AK-Land wird sich auch in der kommenden Woche nichts ändern. Angesichts der weiter hohen Infektionszahlen und der Sieben-Tage-Inzidenz um die 100 auch in den vergangenen Tagen an Sieg und Wied haben sich Kreis und Land am Mittwoch auf eine Verlängerung der derzeit geltenden Allgemeinverfügung über den 12. März hinaus bis einschließlich Freitag, 19. März, verständigt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung hervor.