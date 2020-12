Kreis Altenkirchen

In Zeiten der Lockerung von Beschränkungen in der Corona-Krise muss jetzt ein besonderes Augenmerk auf die Senioren – besonders in Pflegeeinrichtungen – gelegt werden. Das ist die Kernbotschaft von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Landrat Peter Enders bei einem Pressetermin gestern Mittag im Kreishaus. Zuvor hatte sich die Ministerin bei einem Besuch des Gesundheitsamtes ein Bild von der Arbeit der Behörde im Kampf gegen die Pandemie gemacht.