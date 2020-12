Corona: Inzidenz im Kreis Altenkirchen sinkt auf 80,7 – aber auch zwei weitere Todesfälle

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen ist der Corona-Inzidenzwert im Kreis Altenkirchen zwar weiter auf dem Rückzug. Allerdings sind auch zwei weitere Todesopfer zu beklagen. Nach Angaben der Kreisverwaltung starben zwei Frauen im Alter von 80 und 89 Jahren aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld an oder mit Covid-19. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im AK-Land im Zusammenhang mit dem Virus auf 22.

Mit Stand von Mittwochnachmittag, 15 Uhr, gibt das Kreishaus die Zahl aller seit März positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen im Kreis mit 1635 an. Das sind 9 mehr als am Dienstag. Aktuell sind 236 Personen infiziert, 13 von ihnen werden stationär behandelt. 1377 Personen gelten als geheilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen, die die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet, wird vom Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz mit 80,7 angegeben. Am Dienstag hatte dieser Wert noch bei 97,0 gelegen.