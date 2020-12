Archivierter Artikel vom 05.07.2020, 15:59 Uhr

Kreis Altenkirchen

Corona: Im Kreis gibt es vier Neuinfektionen

Das Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen informiert am Sonntagmittag (Stand: 5. Juli, 13 Uhr) über vier neue Covid-19-Infektionen. Dabei handelt es sich um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus zwei Familien aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Die beiden Familien haben in der vergangenen Woche an einer türkischen Hochzeit in Nordhessen teilgenommen, wo es zu den Infektionen gekommen ist, heißt es in der Mitteilung des Kreises. Die positiv Getesteten sowie ihre Familien stehen unter häuslicher Quarantäne. Weitere Tests auf eine Corona-Infektion im jeweiligen Umfeld laufen.