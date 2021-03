Corona im Kreis Altenkirchen: 42 neue Fälle, Inzidenz sinkt leicht

42 Corona-Neuinfektionen meldet die Kreisverwaltung Altenkirchen am Sonntagmittag (Stand 13 Uhr). Damit ist die Zahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr auf 2932 gestiegen. Aktuell tragen 567 Menschen aus dem AK-Land das Virus in sich, bei knapp zwei Dritteln liegt die britische Mutation vor. In stationärer Behandlung sind aktuell 33 Menschen aus dem Landkreis. Als geheilt gelten 2293 Personen. An oder mit Covid-19 sind 72 Frauen und Männer aus dem AK-Land verstorben. Die Bilanz des Impfzentrums in Wissen, das am 7. Januar seinen Betrieb aufgenommen hat: Hier wurden seitdem 7200 Personen erst- und 1962 zweitgeimpft.