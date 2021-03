Corona im Altenkirchener DRK-Krankenhaus: Warum steigen Zahlen in der Einrichtung?

Die Coronalage im Kreis Altenkirchen ist mehr als angespannt. Am Montag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 128,7. Noch vor dem Wochenende vermeldete die Kreisverwaltung einen Anstieg, ein größerer Infektionsherd war hier das Altenkirchener DRK-Krankenhaus mit 18 positiv getesteten Beschäftigten und 15 Patienten. Ende Februar wurden vom Betriebsrat des Krankenhauses in einem offenen Brief an Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler noch Bedenken gegen den Impfstoff von Astrazeneca geäußert. Genau dieser Impfstoff steht aber der Altenkirchener Klinik zur Verfügung. Ist der Anstieg der Fallzahlen in dem DRK-Haus womöglich auf eine daraus resultierende mangelnde Impfbereitschaft entstanden?