Kreis Altenkirchen

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Altenkirchen steigt weiter. Elf neue Fälle meldet das Kreisgesundheitsamt am Montagmittag, allesamt Gäste der baptistischen Hochzeit in der Kreisstadt am vorvergangenen Wochenende. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, so Kreissprecher Andreas Schultheis auf Nachfrage, sind damit alle Testungen im direkten Zusammenhang mit der Feier ausgewertet. Derzeit laufen allerdings noch Tests bei Kontaktpersonen der Infizierten, etwa aus dem beruflichen Umfeld.