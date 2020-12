Corona im AK-Land: Weiterer Corona-Fall am Gymnasium Betzdorf – Inzidenz liegt bei 71,4

Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 18:31 Uhr

Das Coronavirus verbreitet sich weiterhin in öffentlichen Einrichtungen im AK-Land. Mit Stand von Montagmittag ist erneut eine Schule von der Pandemie betroffen: Am Gymnasium in Betzdorf gibt es eine weitere Infektion, aktuell in der siebten Klasse. Zudem sind weitere Einrichtungen betroffen.

Bei den Verbandsgemeindewerken Betzdorf-Gebhardshain gibt es ebenfalls einen positiven Fall, mehrere Kinder der Kindertagesstätte Nauroth sind positiv getestet, ebenso eine zweite Mitarbeiterin am St.-Antonius-Krankenhaus Wissen. Kontaktabgrenzungen, Nachverfolgungen und erforderliche Tests laufen, so die Kreisverwaltung am Montag.

18 Fälle sind im Vergleich zum Vortag hinzugekommen, die Zahl der aktiven Fälle im Kreis liegt nun bei 84, die Sieben-Tage-Inzidenz gemäß Robert-Koch-Institut und Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 71,4. Derzeit werden zwei Corona-Patienten stationär behandelt.

Ein Blick in die Nachbarregionen zeigt, dass die Corona-Situation dort zumeist gravierender ist. So meldet der Kreis Neuwied ein Rekordhoch beim Inzidenzwert. Nachdem zu Wochenbeginn 52 neue Fälle registriert wurden, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz laut LUA auf 155,9. Aktuell befinden sich kreisweit 678 infizierte Personen in Quarantäne. Erneut wurden die mit Abstand meisten neuen Fälle in der Stadt Neuwied gemeldet (29), aber auch die ans AK-Land angrenzende VG Asbach ist mit elf neuen Fällen stark betroffen.

Angespannt bleibt die Lage auch im Westerwaldkreis mit einem Inzidenzwert von 95,6. Dagegen melden alle vier Nachbarkreise in Nordrhein-Westfalen eine Sieben-Tage-Inzidenz jenseits der 100. Im Oberbergischen Kreis liegt der Wert bei 159,9 mit 735 aktuell positiv getesteten Personen. Allein 66 Patienten befinden sich in stationärer Behandlung.

Im Rhein-Sieg-Kreis wurden laut dem Landeszentrum Gesundheit in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 137,8 Personen positiv getestet, es gibt 975 aktive Fälle. Der Kreis Siegen-Wittgenstein meldet einen Inzidenzwert von 136,1 und ein aktuell besonders starkes Infektionsgeschehen in der Universitätsstadt Siegen, wo derzeit allein 299 Menschen positiv getestet sind – mehr als im gesamten Kreis Olpe. Dort sind derzeit 270 Menschen als Infizierte in Quarantäne, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 123,2.

Unterdessen verteilen sich die seit Pandemiebeginn 889 Infizierten, darunter 790 Geheilte und 15 Verstorbene, im Kreis Altenkirchen wie folgt auf die Verbandsgemeinden: