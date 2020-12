Corona hat Kreis weiter im Griff: 40 weitere Infizierte im AK-Land

1318 Personen gelten als geheilt, 19 Frauen und Männer sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet, ist für den Kreis Altenkirchen am Donnerstag von 146,0 auf 134,3 gesunken. Für ganz Rheinland-Pfalz beträgt dieser Wert aktuell 164,0 – am Mittwoch lag er bei 169,6.

Im Kreis Neuwied bedeuten 91 Neuinfektionen am Donnerstag eine Inzidenz von 244. Im Westerwaldkreis (aktuelle Inzidenz 148,6) musste das Krankenhaus in Selters einen Aufnahmestopp für Patienten verhängen. Grund: 46 Mitarbeiter sind positiv getestet. Eine neue Infektion unter den Mitarbeitern gibt es im DRK-Seniorenzentrum Altenkirchen.

Und so verteilen sich die 1548 Infektionen seit Mitte März auf die Verbandsgemeinden im Kreis: