Corona funkt dazwischen: Michelbach bleibt doch länger ohne Oberhaupt

Michelbach

Nun verlängert sie sich doch noch einmal um voraussichtlich einige Wochen, die Zeit ohne Ortsbürgermeister(in) in der Ortsgemeinde Michelbach. Denn aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen haben sich die Beigeordneten Alex Schleiden, die sich dem Rat als neue Ortschefin zur Wahl stellen wollte, und Torsten Klein entschieden, die für Dienstag, 3. November geplante Sitzung des Ortsgemeinderats abzusagen. „Das war mir einfach zu heikel“, sagt Schleiden im RZ-Gespräch. Schon bis Anfang dieser Woche hätten 21 Besucher ihre Teilnahme an der Sitzung im Schützenhaus angekündigt. Unter ihnen sowie auch in den Reihen des Rates gebe es einige, die „per Definition zur Risikogruppe gehören“, man wolle niemanden gefährden. Dass auch einige Nachbargemeinden ihre terminierten Sitzungen abgesagt haben, habe sie und Klein in ihrem Entschluss bestärkt.