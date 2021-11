Die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen hat den Menschen in den vergangenen gut eineinhalb Jahren einiges abverlangt. Lockdowns, Homeschooling, die permanente Sorge um die Gesundheit der Kinder – das alles hat insbesondere auch bei den Eltern an den Nerven gezehrt. Für eine Mutter aus Betzdorf ist das Maß nun voll.