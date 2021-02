Corona: Aktuell 85 Infizierte im Kreis Altenkirchen – sieben britische Mutationen nachgewiesen

Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung Verstorbenen steigt im AK-Land auf 59. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist ein 72-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Wissen an oder mit Covid-19 gestorben. Seit Beginn der Pandemie zählt man im Kreis 2224 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger, das sind fünf mehr als am Vortag (Stand Dienstag, 14.30 Uhr). Aktuell sind 85 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 12 Frauen und Männer sind in stationärer Behandlung. 2080 Menschen sind geheilt. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis am Dienstag mit einem Wert von 45,0 (Montag: 48,9). Das Land liegt bei 57,1 (Montag: 63,0). Die aktuellen Zahlen aus dem Impfzentrum Wissen sind 1990 Erstimpfungen und 1130 Zweitimpfungen seit dem 7. Januar.