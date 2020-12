Daaden

Bei strömendem Regen wurde am Dienstag über der Hachenburger Straße in Daaden ein Banner gehisst. Der Aktionskreis Daaden, so Geschäftsführer Dr. Jürgen Weber, zeigt damit, dass er kein „Schönwetter-Verein“ sei, sondern auch in schweren Zeiten als Gemeinschaft arbeitet.