Corona: 93. Todesfall im Kreis Altenkirchen und steigende Inzidenz

32 laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt Altenkirchen am Montag, Stand 15.30 Uhr. Seit Pandemiebeginn wurden insgesamt 4093 Infektionen nachgewiesen. Mit dem Tod eines 80-jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf steigt die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen auf 93. Als genesen gelten 3298 Menschen. Aktuell sind 702 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei rund 90 Prozent handelt es sich um eine Virus-Mutation. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis steigt laut Landesuntersuchungsamt auf 149,1 von 139,7 am Sonntag. Im Kreis Neuwied liegt sie bei 177,8 und im Westerwaldkreis bei 132,2. Der Landeswert beträgt 141,6. Stationär behandelt werden derzeit 20 Corona-Patienten.