Corona: 73. Todesopfer im Kreis Altenkirchen zu beklagen

Nach 16 Corona-Neuinfektionen (Stand Dienstag, 15 Uhr) ist die Sieben-Tage-Inzidenz im AK-Land auf 130,4 gesunken. Am Montag lag der Wert noch bei 142,1. Nach Auskunft der Kreisverwaltung ist zudem das 73. Todesopfer im Kreis zu beklagen. Eine 91-Jährige aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld starb an oder mit Covid-19. Laut Kreisverwaltung gab es seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr 2969 laborbestätigte Infektionen im Kreis Altenkirchen, mehr als 1000 davon in der VG Altenkirchen-Flammersfeld. Als geheilt gelten 2312 Personen, stationär behandelt werden jetzt 35 Menschen aus dem Kreis. Aktuell sind insgesamt 584 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei 380 liegt die britische Mutation vor, in zwei Fällen wurde die südafrikanische Mutation nachgewiesen. In 70 Fällen finden noch Untersuchungen auf Mutationen statt.