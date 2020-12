Altenkirchen

Sie leuchten in sattem Orangerot, sind total stylish und nicht zu übersehen: Überall im AK-Land tauchten in den vergangenen Tagen Plakate und Banner für das Wäller Autokino auf und machten neugierig auf das, was ab Donnerstag, 4. Juni, auf dem Altenkirchener Weyerdamm starten wird. Wer allerdings glaubt, dass es sich hierbei um ein beschauliches Retroevent im Stil der 1960er-Jahre handelt, der sollte sich ganz schnell Tickets sichern.