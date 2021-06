Zwei Tage lang gastiert der in unserer Region bekannte und beliebte Circus Rondel („Circus for Kids“) an der Michaelschule Kirchen auf dem Molzberg. Weil die einwöchigen Zirkusprojekte derzeit (noch) nicht stattfinden dürfen, haben die Artisten rund um Zirkuschef René Ortmann ihre bunten Hüpfburgen auf dem Schulhof der Grundschule aufgebaut.