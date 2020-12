Betzdorf

Spiel mir das Lied vom Tod: Bei diesem Titel schnalzen Cineasten mit der Zunge. Das Westernepos gehört zu den besten Filmen aller Zeiten, und zu dieser Popularität hat die Filmmusik von Ennio Morricone einen wesentlichen Beitrag geleistet. Mit einem Medley unter dem Motto „Moment for Morrcione“ erinnert das Ensemble Blech5@ an den in diesem Jahr verstorbenen Komponisten unvergessener Filmmelodien.