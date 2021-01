Altenkirchen

Welche Vielfalt zum seltenen Beruf eines Orgelbauers gehört, zeigt sich derzeit in der evangelischen Christuskirche am Schlossplatz in Altenkirchen. Seit Jahresbeginn rückt hier die Orgelbaufirma Merten aus Remagen für mehrere Monate der großen Kirchenorgel zu Leibe Und das aus gutem Grund, musste doch das 35 Register und etwa 2000 Orgelpfeifen umfassende Instrument vor zwei Jahren stillgelegt werden.