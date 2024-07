Plus Daaden

Christliche Musik kommt an: Den Himmel in Daaden gefunden

Von Claudia Geimer

i Die Band „Könige & Priester“ aus Köln vermittelt mit ihrer Musik ihren tiefen christlichen Glauben – auch in Daaden. Foto: Claudia Geimer

Die Band „Könige & Priester“ bringt in einem ihrer Lieder nicht nur den Himmel musikalisch zum Leuchten, sondern auch das Bürgerhaus in Daaden. Das Konzert der Kölner bildete den Auftakt und den modernen Part der 300-Jahrfeier der Barockkirche in Daaden mit einem Festgottesdienst und einem Gemeindefest im Anschluss.