„Unfassbar, ein Krieg in Europa.“ Hannes Klein von der katholischen Pfarrei St. Michael in Kirchen bringt die Gedanken der Besucher des Friedensgebets auf den Punkt. Die Pfarrei hatte zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde und der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde am Dienstagabend zum ersten ökumenischen Friedensgebet in die Michaelskirche eingeladen.