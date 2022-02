Rollen schon in diesem Sommer die Abrissbagger an am leer stehenden früheren Rewe-Center in Altenkirchen und setzen damit das Signal, dass es losgeht mit der Entwicklung des Areals, einschließlich des Parkplatzes am Weyerdamm, zu einem Fachmarktzentrum? Darauf hofft zumindest Investor Bernard Widerker, wie die RZ exklusiv von dem Stuttgarter Unternehmer erfahren hat.