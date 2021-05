CDU-Fraktionschef und SPD-Fraktionschefin: Mainzer Politpromis helfen im Wahlkampf mit

Prominenz aus Mainz hat sich zum Wochenende in den Wahlkampf um das Bürgermeisteramt der Verbandsgemeinde Kirchen eingeschaltet: Für CDU-Kandidat Michael Conrad kam der Vorsitzende der Unionsfraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf, nach Mudersbach. Für Andreas Hundhausen (SPD) setzte sich die neue SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Freusburg ein. Gewählt wird am Sonntag, 6. Juni – nicht nur der Chef der VG Kirchen, sondern auch der Ortsbürgermeister von Mudersbach.