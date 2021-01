Kreis Altenkirchen

Ein politischer Impuls, zum ersten Mal in einem ungewohnten Format: Der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach begrüßte am Samstag in digitaler Runde zum traditionellen Dreikönigtreffen der Partei. 64 Männer und Frauen nahmen teil. Als Gastredner zugeschaltet war CDU-Bundespolitiker Wolfgang Bosbach. Der 68-Jährige kann sich mit den derzeitigen Gegebenheiten nur schwerlich arrangieren. „Ich möchte lieber auf die Piste, rein ins richtige Leben“, bekennt er gleich zu Beginn seines Referats und fügt hinzu, „nichts ist schöner als die persönlichen Begegnungen.“ Doch solchen persönlichen Begegnungen sind wegen Corona eben enge Grenzen gesetzt.