Durchaus provokativ, in jedem Fall aber aufrüttelnd hat sich auch der Ambulante Hospizdienst der Caritas Betzdorf an der Kampagne des Deutschen Hospiz- und Palliativ-Verbands (DHPV) zum diesjährigen Welthospiztag beteiligt. „Leben! Bis zum Schluss.“, lautete das Motto. Beim Wochenmarkt in der Betzdorfer Fußgängerzone hatte die Caritas an diesem Tag einen Stand aufgebaut – und sich nach eigenen Angaben „dafür entschieden, die Toten sprechen zu lassen“.