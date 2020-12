Betzdorf

Wir machen weiter! Mit dieser Kurzformel lässt sich die aktuelle Entscheidung der Tschernobyl-Nothilfegruppe der Caritas in Betzdorf beschreiben. Gemeint ist eine Haltung: „Wir wollen an der Seite der Kinder, der Freundinnen und Freunde in Belarus bleiben“, heißt es in einer Mitteilung.