Can Kaya aus Kirchen: Jeden Advent baut Enkel Opas Weihnachtskrippe auf

Kirchen

Seinen Familiennamen hat er vom Vater, den Vornamen von seiner Mutter, die türkische Vorfahren hat. Seit die Eltern sich getrennt haben, ist der 13-jährige Can Kaya Stark zusammen mit seiner Schwester Alyna (11) im Wechsel jeweils eine Woche bei Papa Joachim (56) und eine Woche bei Mutter Nurhayat (40). Und weil sein Paps beruflich viel zu tun hat, sind die Geschwister während der Papawoche oft bei Oma Hilde. Doch auch früher schon, als die beiden noch Kleinkinder waren, besuchten sie gern Oma und Opa Josef – besonders in der Vorweihnachtszeit. Und schon als Fünfjähriger war Can Kaya voller Begeisterung dabei, als der Opi seine riesengroße Weihnachtskrippe im Wohnzimmer aufbaute. „Da durfte ich immer helfen“, sagt er noch heute mit glänzenden Augen, „und ich fand immer diese große Landschaft mit den vielen Figuren und Gebäuden toll.“