Alona Shpur sieht müde aus. Die 34-Jährige ist in der Nacht in Betzdorf angekommen, zusammen mit ihren Söhnchen Denis (6) und Daniil (10). Jetzt sitzen die drei im neuen „Café Kiew“ in Betzdorf. So nennt die örtliche Caritas einmal pro Woche ihre „Nahdran“-Räume am Bahnhof: Wo früher das Sanitätshaus Krell beheimatet war, werden dann Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine begrüßt.