Bushaltestelle am Rathaus wird begrünt: Ein Dschungel mitten in Neunkirchen

Neunkirchen

Neunkirchens Teilnahme an der europäischen Mobilitätswoche ist vielgesichtig: Prinzessinnen und Piraten tummeln sich bei einer Aktion im Familienzentrum Kunterbunt, Silver Ager üben sich im E-Bike-Fahren, und am Dienstag, 22. September, gibt es in den Morgenstunden einen kleinen Dschungel und das mitten im Ort. „Action an der Haltestelle“ nennt sich die Aktion, die sich Sylvia Heinz einfallen ließ und die den Menschen gilt, die mit dem Bus zu Schule oder Arbeitsplatz gelangen. „Regelmäßig mit Bus oder Bahn zu pendeln, ist eine umweltfreundliche und stressfreie Alternative zur Fahrt mit dem Auto“, erklärt Heinz, die Initiatorin der europäischen Mobilitätswoche und im Rathaus unter anderem für das Thema Mobilität zuständig. „Am kommenden Dienstag wollen wir das mit einer besonderen Aktion honorieren“, sagt Heinz. Für einen Tag wird die Bushaltestelle am Rathausplatz dann zur grünen Oase: Ein Baumwesen streift umher, ein Huhn ist auf dem gemulchten Areal unterwegs, und zahllose Pflanzen ranken sich um das gläserne Wartehäuschen. Außerdem gibt die Gemeindeverwaltung den Pendelnden einen Snack und einen Smoothie mit auf dem Weg.