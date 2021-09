„Bravo“-Rufe und Blumen für den Solisten: Das Publikum in der Betzdorfer Stadthalle feiert den Franzosen Joe Christophe, ein Meister seines Fachs, der Klarinette. Auch Matthias Nassauer, der Künstlerische Leiter der Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen, ist angetan. „Er riskiert auch mal etwas, reizt die Möglichkeiten des Instruments voll aus und spielt so leise“, schwärmt Nassauer am Rande des Konzerts.