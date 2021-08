An diesem Sonntag gehen in Tokio die Olympischen Sommerspiele zu Ende. Olympia-Geschichte schrieb vor 61 Jahren eine deutsche Leichtathletin, die im Westerwald eine neue Heimat gefunden hat. Wir trafen die zweifache Silbermedaillengewinnerin Jutta Heine in Burglahr und sprachen mit ihr über das wohl größte Sportereignis der Welt.