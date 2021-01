Burbach: Streamings aus dem Heimhof-Theater gehen weiter

Burbach

„Support your local Artists” – auf Deutsch: „Unterstütze deine heimischen Künstler“: Dieses Motto des Virtuellen Huts hat sich auch der Förderverein Heimhof-Theater auf die Fahne geschrieben. Immer wieder stehen neben funk- und fernsehbekannten Größen auch regionale Künstler auf der Bühne des Burbacher Theaters. Das darf natürlich auch im Onlineangebot der Einrichtung nicht fehlen. Querbeet geht es in zwei Streamings am Donnerstag, 28. Januar, und am Mittwoch, 3. Februar, jeweils um 20.15 Uhr durch die musikalische Landschaft. Das zeigt einen Teil der ungeahnten Möglichkeiten, die Musik zu bieten hat. Und das mit wunderbaren Künstlern aus unserer Region – quasi von nebenan.