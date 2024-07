Plus Altenkirchen

Bundesweit eine der jüngsten Schützenköniginnen: Merle Hasselbach regiert in Leuzbach

Von Emily Roos

i Merle Hasselbach ist eine der jüngsten Schützenköniginnen Deutschlands. Sie möchte mehr junge Menschen für den Sport begeistern. Foto: Emily Roos

Merle Hasselbach steht mit Uniform und Insignien an ihrem Auto. Gleich schon wartet der nächste Termin auf die 21-Jährige, ihr Kalender ist jetzt, wo überall die Schützenfeste sind, randvoll. Denn in diesem Jahr hat Merle Haselbach mit (noch) 20 Jahren in Leuzbach den Vogel abgeschossen.