„Schön, nach zwei Jahren Pause wieder auf dem Platz zu stehen“, freut sich Trainer Dirk Hielscher. Diese Freude wird von den Mädchen und Jungen geteilt, die sich in den Osterferien zum Fußballcamp von Bayer 04 Leverkusen angemeldet hatten. Der Bundesligist machte von Dienstag bis Freitag Station im Stadion in der Muhlau in Wallmenroth.