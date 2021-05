„Was weg ist, ist weg“, meint ein Anwohner lakonisch und zeigt auf einen dicken Baumstumpf in der Eisenstraße in Niederfischbach. Hier stand noch vor wenigen Tagen ein mächtiger Nadelbaum, vermutlich eine Thuja. Ruckzuck haben dann Forstarbeiter den rund 70 Jahren alten Baum gefällt, berichtet der Mann. Und in der Nähe einen etwa 35-jährigen Ahorn gleich mit.